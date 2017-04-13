СМИ: Строители нового стадиона в Ростове начали забастовку

Вчера рабочие, строящие новый стадион в Ростове, начали забастовку из-за задолженностей по заработной плате, сообщает Donday. Они не получают зарплату на протяжении пяти месяцев.

В знак протеста люди не приступали к работе и не намерены этого делать, пока не будут погашены долги.

По словам одного из монтажников, рабочие поняли, что им не собираются платить. Он подчеркнул, что строителям даже не на что купить себе еду.