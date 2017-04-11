СМИ: Симеоне - претендент на пост главного тренера сборной Аргентины

Аргентинская футбольная ассоциация собирается предложить пост главного тренера национальной команды наставнику "Атлетико" Диего Симеоне, сообщает Ole. Глава организации Клаудио Тапиа в скором времени отправится в Испанию, где проведет переговоры со специалистом.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на замену Эдгардо Баусы, который сегодня был уволен из сборной, является тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли. С 2012 по 2015 год он возглавлял сборную Чили, которую привел к победе на Кубке Америки-2015.