08:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

СМИ: Санкт-Петербург отдаст "Зениту" стадион на Крестовском за 1 рубль

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Стали известны подробности меморандума о передаче "Зениту" строящегося стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Как сообщает "Фонтанка", клуб возьмет на себя все расходы по эксплуатации и ремонту объекта и будет платить арендную плату за землю. Кроме того, "Зенит" вложит еще полмиллиарда рублей собственных средств для пиобретения оборудования, необходимого для эксплуатации арены.  С другой стороны, Санкт-Петербург обязуется возместить расходы на устранение недостатков, если они будут обнаружены. "Зенит" будет получать все доходы со стадиона: сборы от продажи билетов, сувениров, розничной торговли, сдачи помещений в аренду.

Концессионное соглашение будет заключено не менее чем на 49 лет с платой не более 1 рубля в год.

Стадион на Крестовском острове был заложен в 2007 году. Изначальная смета составила 6,7 миллиарда, впоследствии выросла до 42,2 миллиарда. В этом году арена должна быть сдана в 
эксплуатацию. На ней пройдут три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, включая матч сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2016/12/07/176/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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qwe20

у нас капитализм или что? бомжи и так в деньгах варяться - пускай платят полную аренду государству.

09:18

Kurilsky

Стадион еще не сдали, а он уже начал окупаться. =)

09:09

ereke

бизнес по русски - построить за 44 млрд. рублей и продать за 1 рубль в год (на 49 лет сумма 49 рублей). просто супер

09:04

sars882

черт с ним. 10 рублей!

08:34

sars882

возьму стадион в аренду за 2 рубля!

08:34

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