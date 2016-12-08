СМИ: Санкт-Петербург отдаст "Зениту" стадион на Крестовском за 1 рубль

Стали известны подробности меморандума о передаче "Зениту" строящегося стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Как сообщает "Фонтанка", клуб возьмет на себя все расходы по эксплуатации и ремонту объекта и будет платить арендную плату за землю. Кроме того, "Зенит" вложит еще полмиллиарда рублей собственных средств для пиобретения оборудования, необходимого для эксплуатации арены. С другой стороны, Санкт-Петербург обязуется возместить расходы на устранение недостатков, если они будут обнаружены. "Зенит" будет получать все доходы со стадиона: сборы от продажи билетов, сувениров, розничной торговли, сдачи помещений в аренду.

Концессионное соглашение будет заключено не менее чем на 49 лет с платой не более 1 рубля в год.

Стадион на Крестовском острове был заложен в 2007 году. Изначальная смета составила 6,7 миллиарда, впоследствии выросла до 42,2 миллиарда. В этом году арена должна быть сдана в

эксплуатацию. На ней пройдут три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, включая матч сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место ЧМ-2018.