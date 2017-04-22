СМИ: Сампаоли возглавит сборную Аргентины в мае

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли в мае возглавит сборную Аргентины, сообщает AS. Издание ссылается на разговор президента испанского клуба Пепе Кастро с главой "Бока Хуниорс" Даниэлем Анджелиси. Официальное объявление по этому поводу будет сделано после завершения чемпионата Испании.

Отметим, у действующий контракт Сампаоли с "Севильей" истекает в 2018 году. В договоре прописана возможность досрочного ухода чилийца из команды за компенсацию в размере 1,5 миллиона евро.