03:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

СМИ: Сампаоли возглавит сборную Аргентины в мае

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Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли в мае возглавит сборную Аргентины, сообщает AS. Издание ссылается на разговор президента испанского клуба Пепе Кастро с главой "Бока Хуниорс" Даниэлем Анджелиси. Официальное объявление по этому поводу будет сделано после завершения чемпионата Испании.

Отметим, у действующий контракт Сампаоли с "Севильей" истекает в 2018 году. В договоре прописана возможность досрочного ухода чилийца из команды за компенсацию в размере 1,5 миллиона евро.

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bor_bor

Поможет ли это Аргентине?!

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