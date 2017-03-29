СМИ: на стройке "Крестовского" трудились 110 рабочих из Северной Кореи

Около 110 рабочих из КНДР работали на стройке нового стадиона в Санкт-Петербурге, написал в большом материале норвежский журнал Josimar. Сообщается, что строительная компания "Дальпитерстрой" привлекла 60 рабочих, которые занимались косметическими работами. Еще 50 рабочих, которых привлекла компания Seven Suns Development, занимались покрасочными работами.

Ряд международных организаций обращались в ФИФА и выражали свое беспокойство условиями труда после того, как появилась информация о смерти одного из рабочих, тело которого было найдено прямо в складском контейнере, где они проживали. ФИФА обещала провести проверку, однако ответа по этому поводу организации не получили.