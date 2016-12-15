17:47 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

СМИ: на достройку стадиона на Крестовском выделят еще 1,5 миллиарда

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На достройку стадиона чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге в следующем году выделят еще более полутора миллиардов рублей, сообщает "Экономика сегодня". Средства в размере 1 526 969 000 рублей пойдут на строительство входной группы на намывной территории. Еще 1 265 017 000 рублей пойдут на оборудование тренировочных полей для участников ЧМ-2018. Стадион планируется сдать в эксплуатацию 26 декабря этого года.

Стоимость стадиона "Санкт-Петербург" по изначальной смете составляла 6,7 миллиарда рублей, но неоднократно корректировалась и на данный момент превышает 40 миллиардов. На нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Кроме того, на нем состоятся три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.

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Дополнительная информация

https://rueconomics.ru/212996-na-dostroiku-zenit-areny-v-sleduyushchem-godu-vydelili-15-mlrd

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Буква Ё

позорная стройка позорного государства

19:30

Sandberg

Лучшему городу - лучший стадион!

19:27

King's Bounty IIII

Тополь-М "Гаттузо стух" на всех ветках отметился, кроме новости про стадион бомжей. Странно. ______ Готтузолибой любит насыпать на Спартак...а здесь тема стремная.

19:09

Тополь-М

"Гаттузо стух" на всех ветках отметился, кроме новости про стадион бомжей. Странно.

19:05

ЗлобныйЖиртрест

Больше золота!

19:01

tarkys

В Корее бы, пять стадионов построили, лучше чем этот.

18:52

Ботаникум

Удивительно ЩЕДР госбюджет по отношению к этому "чЮдо-стадиЁну" имени "шлЯпы Боярского и МЯУкрофона ГСО"!!!!!!!

18:51

King's Bounty IIII

Урфин Джюс ПрОклятое место.. однозначно! ___________ Болото...

18:48

Урфин Джюс

ПрОклятое место.. однозначно!

18:33

fedland

Пусть каждый выберет сам что правильно. Надо ждать, или надож дать...

18:15

fedland

Не оскудеет рука дающего, и не отсохнет рука берущего...

18:12

fedland

Говорят, ничто не вечно под луной. И только пила "дружба" живет и здравствует. Не затупилась еще, все пилит и пилит. Перед ареной, надо ей памятник поставить. Какой Питерский чиновник не скажет ей спасибо, что дала на хлеб с маслом и икрой...

18:10

lordblack

Минус еще три детсада и больница.

17:55

shpasic

ура!!!!

17:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ