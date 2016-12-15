СМИ: на достройку стадиона на Крестовском выделят еще 1,5 миллиарда

На достройку стадиона чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге в следующем году выделят еще более полутора миллиардов рублей, сообщает "Экономика сегодня". Средства в размере 1 526 969 000 рублей пойдут на строительство входной группы на намывной территории. Еще 1 265 017 000 рублей пойдут на оборудование тренировочных полей для участников ЧМ-2018. Стадион планируется сдать в эксплуатацию 26 декабря этого года.
Стоимость стадиона "Санкт-Петербург" по изначальной смете составляла 6,7 миллиарда рублей, но неоднократно корректировалась и на данный момент превышает 40 миллиардов. На нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Кроме того, на нем состоятся три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.
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https://rueconomics.ru/212996-na-dostroiku-zenit-areny-v-sleduyushchem-godu-vydelili-15-mlrd
Буква Ё
позорная стройка позорного государства
19:30
Sandberg
Лучшему городу - лучший стадион!
19:27
King's Bounty IIII
Тополь-М "Гаттузо стух" на всех ветках отметился, кроме новости про стадион бомжей. Странно. ______ Готтузолибой любит насыпать на Спартак...а здесь тема стремная.
19:09
Тополь-М
"Гаттузо стух" на всех ветках отметился, кроме новости про стадион бомжей. Странно.
19:05
ЗлобныйЖиртрест
Больше золота!
19:01
tarkys
В Корее бы, пять стадионов построили, лучше чем этот.
18:52
Ботаникум
Удивительно ЩЕДР госбюджет по отношению к этому "чЮдо-стадиЁну" имени "шлЯпы Боярского и МЯУкрофона ГСО"!!!!!!!
18:51
King's Bounty IIII
Урфин Джюс ПрОклятое место.. однозначно! ___________ Болото...
18:48
Урфин Джюс
ПрОклятое место.. однозначно!
18:33
fedland
Пусть каждый выберет сам что правильно. Надо ждать, или надож дать...
18:15
fedland
Не оскудеет рука дающего, и не отсохнет рука берущего...
18:12
fedland
Говорят, ничто не вечно под луной. И только пила "дружба" живет и здравствует. Не затупилась еще, все пилит и пилит. Перед ареной, надо ей памятник поставить. Какой Питерский чиновник не скажет ей спасибо, что дала на хлеб с маслом и икрой...
18:10
lordblack
Минус еще три детсада и больница.
17:55
shpasic
ура!!!!
17:53