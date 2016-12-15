СМИ: на достройку стадиона на Крестовском выделят еще 1,5 миллиарда

На достройку стадиона чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге в следующем году выделят еще более полутора миллиардов рублей, сообщает "Экономика сегодня". Средства в размере 1 526 969 000 рублей пойдут на строительство входной группы на намывной территории. Еще 1 265 017 000 рублей пойдут на оборудование тренировочных полей для участников ЧМ-2018. Стадион планируется сдать в эксплуатацию 26 декабря этого года.

Стоимость стадиона "Санкт-Петербург" по изначальной смете составляла 6,7 миллиарда рублей, но неоднократно корректировалась и на данный момент превышает 40 миллиардов. На нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Кроме того, на нем состоятся три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.