СМИ: Месси заблокировал вызов Икарди в сборную Аргентины

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси был против вызова в сборную Аргентины форварда "Интера" Мауро Икарди, сообщили репортеры передачи Debate Final на аргентинском ТВ. Согласно информации журналистов, причиной раздора между футболистами стал форвард "Торино" Макси Лопес, который является близким другом Месси.

Дело в том, что Икарди начал отношения с супругой Лопеса Вандой Нарой, когда те еще были в браке, а футболисты вместе выступали в составе "Сампдории". Девушка ушла к Икарди вместе с тремя детьми. 23-летний форвард не вызывался на последние матчи сборной Аргентины, даже когда травму получил Лионель Месси.