СМИ: Месси не поедет в штаб-квартиру ФИФА для рассмотрения апелляции

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси не будет присутствовать на рассмотрении апелляции на четырехматчевую дисквалификацию, которая должна пройти в штаб-квартире ФИФА в Швейцарии, сообщает COPE. Форвард не намерен приносить извинения за свое поведение в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Чили (1:0).

Аргентинец был отстранен на четыре международные игры за оскорбление арбитра. Ранее сообщалось, что наказание форварда может быть уменьшено с четырех до двух матчей, если он приедет в Цюрих. При этом футболист не получал официального письма о приглашении для рассмотрения дела.