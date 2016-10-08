Словакия с Маком, Губочаном и Дюрицей проиграла Словении

Сборная Словении обыграла Словакию в матче группового турнира квалификации ЧМ-2018 - 1:0. В составе словаков 90 минут провел хавбек "Зенита" Роберт Мак. Также весь поединок отыграли защитники Ян Дюрица (экс-"Локомотив"), Корнел Салата (экс-"Ростов" и "Томь") и Томаш Губочан (экс-"Зенит" и "Динамо").

В другом поединке группы F Шотландия сыграла вничью с Литвой - 1:1. Подопечные бывшего футболиста "Торпедо", ЦСКА и "Факела" Эдгараса Янкаускаса упустили победу на 89-й минуте. В заявку на матч попали Саулис Клевинскас (экс-"Торпедо") и Дейвидас Чеснаускис (экс-"Динамо" и "Локомотив").

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа F

Словения - Словакия - 1:0 (0:0)

Гол: Кронаветер, 74.

Словения: Облак, Цесар, Йокич, Самарджич, Струна, Бирса (Новакович, 68), Крхин, Иличич, Куртич (Кронаветер, 72), Вербич, Безяк (Мевля, 90+1).

Словакия: Козачик, Дюрица, Швенто (Сабо, 79), Салата, Губочан, Паушек (Голубек, 79), Хамшик, Куцка, Мак, Хрошовски (Дюриш, 79), Грегуш.

Предупреждения: Цесар, 14. Крхин, 26. Салата, 31. Губочан, 56. Дюрица, 69. Струна, 80. Дюриш, 84. Куцка, 88.

Судья: Риццоли (Италия).

Шотландия - Литва - 1:1 (0:0)

Голы: Черных, 59 (0:1). Макартур, 89 (1:1).

Шотландия: Маршалл, Хэнли, Р.Мартин, Робертсон, Патерсон, Флетчер (Макартур, 46), Снодграсс, Бэннан, Ритчи (Гриффитс, 71), Берк (Форрест, 57), К.Мартин.

Литва: Шеткус, Вайткунас, Славицкас (Андрюшкевичюс, 64), Фрейдгеймас, Гирдвайнис, Куклис, Жулпа (Чведукас, 65), Вальскис (Григаравичюс, 85), Сливка, Черных, Новиков.

Предупреждения: Вайткунас, 13. Куклис, 18. Фрейдгеймас, 52. Хэнли, 52. Макартур, 90+4.

Судья: Штилер (Германия).