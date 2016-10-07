Славолюб Муслин: "Я ожидал от Сербии большего в матче с Молдавией"

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Молдавии (3:0) отметил, что у его команды есть шансы на попадание в финальную часть мирового первенства. По его словам, переломить ход поединка сербам помог первый гол.

- В начале игры преимущество было за соперником, - приводит moldfootball.com слова Муслина. - У них был один полумомент, неплохо начали, но потом мы забили очень важный гол. Далее мы начали играть в свой футбол, и все закончилось так, как и должно быть. Я очень доволен, потому что эта победа была необходима. Мы знали, что легко не будет, но мы выиграли, и счет закономерен.

- За счет чего вам удалось добиться победы?

- За счет качества наших футболистов, которые играют в хороших зарубежных чемпионатах. Я думаю, что в этом заключается разница между нами и Молдавией. Еще раз повторюсь, мы знали, что будет тяжело, и это показало начало игры, но гол, который мы забили, сильно повлиял на дальнейшую игру. Однако, могу сказать, что ожидал большего от своей команды.

- Есть ли у вас шанс на квалификацию в финальную часть ЧМ-2018?

- Конечно. Мы сыграли только две игры в отборочном турнире, есть еще восемь, есть еще где заработать очки. Уэльс с Австрией сыграли вничью 2:2, это хороший для нас счет. Сейчас у четырех команд по четыре очка, поэтому в каждом матче нужно бороться.