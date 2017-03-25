Славолюб Муслин: "Сборная Грузии здорово смотрелась против Сербии и не заслуживала поражения"

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин после игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Грузии (3:1) выразил сожаление главному тренеру грузинской команды Владимиру Вайссу в связи с поражением. Специалист подчеркнул, что его подопечные провели худший первый тайм в текущем отборочном турнире.

– Мне понравилась сборная Грузии, – цитирует Worldsport Муслина. – Они здорово смотрелись в первом тайме и могли удвоить свое преимущество. Второй тайм грузинам не удался, но я не думаю, что они заслуживали такого провала.

Первый тайм в исполнении сборной Сербии – худший в отборочном турнире. Мне очень жаль своего дорогого друга Владимира Вайсса, потому что его команда не заслуживала поражения. Что касается нашей игры, во втором тайме мы смотрелись здорово, несмотря на отсутствие трех ведущих футболистов.