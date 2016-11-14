Славолюб Муслин: "Моя первоочередная цель - вывести сборную Сербии на чемпионат мира-2018"

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин в преддверии товарищеской игры против Украины подчеркнул, что результат в предстоящем матче важен, но нельзя забывать, что встреча будет неофициальной, сообщает Dynamo.kiev.ua. В связи с этим специалист подчеркнул, что в первую очередь команда должна показать содержательный футбол.

– Андрей Шевченко сказал, что для него завтрашний поединок – возможность дать поиграть тем футболистам, которые не имели достаточно игровой практики в предыдущих встречах. Дадите ли вы шанс тем исполнителям, которые играли меньше всего?

– Конечно, завтрашний матч – это отличный шанс для тех футболистов, которые не выступали в предыдущих играх. Поэтому, я согласен с Андреем Шевченко, что это будет прекрасная возможность для футболистов проявить себя.

– Насколько будет важен результат в завтрашнем противостоянии?

– Результат важен, но товарищеская игра. Важнее – как именно мы будем играть, какой футбол продемонстрирует наша сборная. Также важно, чтобы адаптировались и те футболисты, которые до этого не играли.

– Какие шансы у сборной Сербии в отборочном цикле на ЧМ-2018?

– Мы хорошо начали этот отборочный цикл, сейчас мы идем на втором месте в группе. У нас в активе восемь очков. Думаю, что все нормально. Впереди еще много игр. Думаю, 20 очков нам хватит, чтобы решить поставленную задачу в этом отборе – попасть на чемпионат мира.

– Вы наверняка анализировали игру сборной Украины. Какие выводы вы уже сделали?

– Я всегда досконально анализирую нашего любого соперника. Но я хотел бы сосредоточить внимание специально на нашей команде, а не на сопернике. Для меня будет очень важно увидеть завтра, как моя команда сумеет адаптироваться в игре с таким соперником, как Украина.

– Какая для вас главная мотивация в роли наставника сборной Сербии?

– Конечно, первоочередная цель – попасть на чемпионат мира. Еще когда я тренировал "Црвену Звезду", я говорил, что если у меня будет шанс стать главным тренером сборной Сербии, я им непременно воспользуюсь. Думаю, это мечта для каждого тренера – тренировать сборную своей страны.

– Так сложилось, что сборная Сербии в своей истории еще ни разу не выигрывала у команды Украины. Завтра ваша команда постарается прервать эту неудачную серию?

– Будем стараться завтра выиграть, но это не принципиальною. Главное – показать хорошую игру.

– Все ли игроки вашей команды здоровы перед завтрашней встречей?

– Да, кроме Костича, у которого травма. Также не будет Тадича, у которого сломан нос. Что касается Матича, то он испытывает небольшую боль в колене. Остальные все футболисты здоровы.