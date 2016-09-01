Скульптура Аршавина, Малафеева или Кержакова может появиться у стадиона в Петербурге

Комитет по строительству Санкт-Петербурга начал опрос - "Скульптуры каких легендарных футболистов хотите видеть возле стадиона?". Опрос ведется на официальной странице комитета в твиттере. Принять участие в голосовании могут все зарегистрированные пользователи. Проголосовать можно за один из девяти вариантов или предложить свой.

Предложенные кандидаты – нападающий Фридрих Марютин, игравший в команде с 1946 по 1956 год; нападающий Лев Бурчалкин, который с 1957 по 1972 год провел за "Зенит" 402 матча; чемпион СССР в составе "Зенита" 1984 года Алексей Степанов; тренер Юрий Морозов; Павел Садырин – многолетний капитан "Зенита", а затем наставник, приведший команду к золотым медалям 1984 года, а также известные футболисты современности Геннадий Попович, Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев и Александр Кержаков.