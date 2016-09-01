Скульптура Аршавина, Малафеева или Кержакова может появиться у стадиона в Петербурге

Комитет по строительству Санкт-Петербурга начал опрос - "Скульптуры каких легендарных футболистов хотите видеть возле стадиона?". Опрос ведется на официальной странице комитета в твиттере. Принять участие в голосовании могут все зарегистрированные пользователи. Проголосовать можно за один из девяти вариантов или предложить свой.
Предложенные кандидаты – нападающий Фридрих Марютин, игравший в команде с 1946 по 1956 год; нападающий Лев Бурчалкин, который с 1957 по 1972 год провел за "Зенит" 402 матча; чемпион СССР в составе "Зенита" 1984 года Алексей Степанов; тренер Юрий Морозов; Павел Садырин – многолетний капитан "Зенита", а затем наставник, приведший команду к золотым медалям 1984 года, а также известные футболисты современности Геннадий Попович, Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев и Александр Кержаков.
Cantona~~
Тут надо понять, возле какого стадиона статУи строить желают, за счет детских домов или все же пенсий бабушек будет проведено строительство, будет ли скульптуром этих монументов Зураб Церетели, будут ли архитектурные формы традиционными или же построится одно тело со множеством сменных голов наподобие гидры...
16:47
shpasic
через десять лет только левую ногу поставят. а потом будут собираться деньги, чтобы из неё правую сделать.
16:32
Exsorsist
shpasic каждая стауя обойдётся в миллиард рублей, видимо. ====== Ага, первоначально. А строить статуи будут десять лет.Так что это не последняя цифра стоимости статуй будет. ))
16:32
orel85
Гена Орлов больше всех достоин:))) ИМХО!!!
16:31
Иван Дягтерев
В лучших традициях В.В.Жириновского...
16:26
shpasic
каждая стауя обойдётся в миллиард рублей, видимо.
16:11
James Gang
А где Гена Орлов?
16:09
Berwick
а где Володя Быстров?
16:04
EstMaza
А Денисов и Ионов???
16:00