Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что легендарный Никита Симонян стал послом чемпионата мира-2018. Отметим, что сегодня Никита Павлович празднует свое 90-летие.
"И еще о легенде – сегодня Никита Павлович Симонян стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года! Более достойного кандидата придумать было сложно. Ура!", – написал на своей странице в твиттере Сорокин.
И еще о легенде – сегодня Никита Павлович Симонян стал послом #ЧМ2018! Более достойного кандидата придумать было сложно. Ура! pic.twitter.com/p25o4U2aWm– Алексей Сорокин (@Alexey_Sorokin) 12 октября 2016 г.