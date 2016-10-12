Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что легендарный Никита Симонян стал послом чемпионата мира-2018. Отметим, что сегодня Никита Павлович празднует свое 90-летие.

"И еще о легенде – сегодня Никита Павлович Симонян стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года! Более достойного кандидата придумать было сложно. Ура!", – написал на своей странице в твиттере Сорокин.