19:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Симонян стал послом чемпионата мира-2018

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ПЕЛЕ и Никита СИМОНЯН.Никита Симонян: "Василий Сталин сказал: "Спасибо за правду. Играй за свой "Спартак"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что легендарный Никита Симонян стал послом чемпионата мира-2018. Отметим, что сегодня Никита Павлович празднует свое 90-летие.

"И еще о легенде – сегодня Никита Павлович Симонян стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года! Более достойного кандидата придумать было сложно. Ура!", – написал на своей странице в твиттере Сорокин.

 

 

 

 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3699885

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