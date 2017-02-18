Симау Саброза: "Надеюсь, чемпионат мира-2018 выиграет сборная Португалии"

Бывший полузащитник сборной Португалии Симау заявил, что планирует посетить чемпионат мира 2018 года в России, а также отметил, что его национальной команде будет непросто завоевать еще один титул. Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

– Да, рассчитываю посетить турнир, – цитирует "Р-Спорт" Симау. – Конечно, надо многое спланировать, но время у меня есть. С большой надеждой смотрю на перспективу приехать в Россию и насладиться этим великолепным зрелищем.

Надеюсь, что сборная Португалии вновь станет сильнейшей. Конечно, это будет непросто, все-таки чемпионат мира отличается от чемпионата Европы. Повторять успех всегда сложнее. Я в очень хороших взаимоотношениях с главным тренером Фернанду Сантушем, он мне почти как отец. Он очень любит интенсивную работу, это очень целеустремленный и трудолюбивый человек. Его качества передаются команде. Надеюсь, что парням удастся стать чемпионами мира.