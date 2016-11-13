Швейцария обыграла Фарерские острова, Венгрия разгромила Андорру, Кипр переиграл Гибралтар

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Швейцария – Фарерские острова завершился победой хозяев поля – 2:0. В параллельной игре группы B Венгрия разгромила Андорру – 4:0.
Игра группы H между Кипром и Гибралтаром завершилась победой киприотов – 3:1.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа B
Швейцария – Фарерские острова – 2:0 (1:0)
Голы: Дердийок, 27 (1:0). Лихтштайнер, 83 (2:0).
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Джуру, Родригес, Шер, Бехрами, Джемаили (Штеффен, 80), Штокер (Фернандеш, 69), Джака, Дердийок (Сеферович, 87), Мехмеди.
Фарерские острова: Нильсен, Нес, Грегерсен, Наттестад, Хансен, Беньяминсен (Фере, 89), Ватхамар (Ольсен, 81), Ханссон, Хендрикссон Ольсен, Эдмундссон, Серенсен (Йоенсен, 78).
Предупреждения: Хендрикссон Ольсен, 14. Нес, 60. Родригес, 73. Беньяминсен, 86.
Судья: Дельферье (Бельгия).
13 ноября. Люцерн. Стадион Swissporarena.
Венгрия – Андорра – 4:0 (2:0)
Голы: Геро, 34 (1:0). Ланг, 43 (2:0). Дьюрчо, 73 (3:0). Солои, 88 (4:0).
Венгрия: Гулачи, Корхут, Гузмич, Ланг, Беше, Джуджак, Дьюрчо (Немет, 81), Надь, Кляйнхайслер (Штибер, 74), Геро (Беде, 84), Солои.
Андорра: Гомес, Рубио, Валес, Родригес (Морейра, 83), Сан Николас, Лловера, Виейра, Пуйоль (Хули Санчес, 87), К.Мартинес (А.Мартинес, 67), Гарсиа, Алаэс.
Предупреждения: Кляйнхайслер, 15. Корхут, 35.
Судья: Николаидес (Кипр).
13 ноября. Будапешт. Стадион Groupama Arena.
Группа H
Кипр – Гибралтар – 3:1 (1:0)
Голы: Лаифис, 29 (1:0). Ли Кашаро, 51 (1:1). Сотириу, 65 (2:1). Сиелис, 87 (3:1).
Кипр: Панаги, Хараламбус, Сиелис, Деметриу, Лаифис, Эфрем (Хараламбидис, 73), Артиматас, Кириаку (Николау, 90), Кастанос, Христофи, Сотириу (Митидис, 86).
Гибралтар: Ибрахим, Чиполина, Р.Кашаро, Гарсия, Барнетт, Маскаренас-Оливеро, Бардон (Эрнандес, 68), Уокер, Кабрера (Пристли, 85), К.Кашаро (Гарро, 74), Ли Кашаро.
Предупреждения: Деметриу, 35. Сотириу, 78. Маскаренас-Оливеро, 78.
Удаление: Маскаренас-Оливеро, 80.
Судья: Агаев (Азербайджан).
13 ноября. Никосия. Стадион "GSP".