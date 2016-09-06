Швеция Гранквист и Голландия Промеса сыграли вничью

Сборные Швеции и Голландии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Шведский защитник "Краснодара" Андреас Гранквист отыграл все 90 минут, голландский нападающий "Спартака" Квинси Промес вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа А

Швеция – Голландия – 1:1 (1:0)

Голы: Берг, 43 (1:0). Снайдер, 67 (1:1).

Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Вендт, Роден (Куйович, 76), Хильемарк, Франссон, Форсберг, Гвидетти (Нюман, 64), Берг (Дурмаз, 88).

Голландия: Зут, Янмат, Брума, Блинд, ван Дейк, Стротман, Вайналдум (Дост, 66), Снайдер, Классен, Янссен, Промес (Бергхейс, 78).

Предупреждения: Стротман, 25. Лустиг, 34. ван Дейк, 50. Блинд, 90+2.

Судья: Орсато (Италия).

6 сентября. Сольна. Стадион "Friends Arena (Stockholms)".