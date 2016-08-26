18:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Швайнштайгер в последний раз вызван в сборную Германии

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев определился с игроками, которые будут готовиться к матчам с Финляндией и Норвегией. Отметим, что в заявке оказался полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер, который проведет свой прощальный матч в составе национальной команды.

Полностью заявка сборной Германии выглядит следующим образом: вратариМануэль Нойер ("Бавария"), Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания); защитникиШкодран Мустафи ("Валенсия", Испания), Йонас Хектор ("Кельн"), Бенедикт Хеведес ("Шальке"), Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Джонатан Та ("Байер"), Никлас Зюле ("Хоффенхайм"), Матс Хуммельс, Джошуа Киммих (оба – "Бавария"); полузащитники – Сами Хедира ("Ювентус", Италия), Тони Кроос ("Реал", Испания), Месут Езил ("Арсенал", Англия), Юлиан Дракслер ("Вольфсбург"), Бастиан Швайнштайгер ("Манчестер Юнайтед", Англия), Макс Майер ("Шальке"), Карим Белараби ("Байер"), Марио Гетце, Юлиан Вайгль, Андре Шюррле (все – "Боруссия" Дортмунд); нападающиеТомас Мюллер ("Бавария"), Кевин Фолланд ("Байер"), Юлиан Брандт ("Байер").

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