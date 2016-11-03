"Штатная ситуация". Мутко объяснил вибрацию поля на стадионе "Санкт-Петербург"

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко уверен, что вибрации на выкатом поле на стадионе в Санкт-Петербурге являются штатной ситуацией. По его словам, пути решения данной проблемы будут найдены.

Напомним, 31 октября на арене побывала комиссия ФИФА и Оргкомитета-2018, по итогам которой ответственным за стройку новой арены рекомендовано устранить вибрацию.

- В целом, считаю, что строительство стадиона идет по графику, - сказал Мутко. - Естественно, что достройка такого большого проекта вызывает новые вопросы. Это высокотехнологичный стадион, и многое приходится корректировать. Что касается поля, то это штатная ситуация. Газон был помещен в чашу арены, проведены все испытания, выявлены недоработки. Есть план по их устранению: и краткосрочный, и перспективный. Справимся с этой задачей. За последние шесть месяцев ситуация находится под контролем. Уверен, что в конце года стадион будет сдан. В январе, феврале, марте будут настройки. Позже будем думать о тестовых событиях.

- Прокомментируйте новость о вибрации поля?

- Такая глыба раскачиваться не может. Речь идет о том, что это поле на нестабильной основе закатывается на стадион и требует усиления. Технические решения будут найдены, это обычная вещь. Проектирование и строительство начинала одна компания, где-то допущены ошибки, неточности, отклонения от проекта. Это и было причиной расторжения контракта и прихода нового подрядчика. Это очень серьезная работа, которую нужно завершить. Поле - самое главное, но все инженерные системы, по которым есть вопросы, не менее важны. Надеюсь, все технические решения будут найдены. Комиссия ФИФА приедет сюда еще раз. Следующий визит будет посвящен организации трансляции.

- Какие могут быть еще технические решения?

- Никаких дополнительных сумм для этого не потребуется. Идет наладка стадиона в рамках проекта. (Сергей ЦИММЕРМАН)