Шотландия разгромила Мальту

Шотландия в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 победила Мальту. Хет-триком (первым для шотландцев в отборе к первенствам мира с 1969 года) отметился полузащитник Роберт Снодграсс. Отметим, что хозяева доигрывали встречу вдевятером.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа F

Мальта – Шотландия – 1:5 (1:1)

Голы: Снодграсс, 10 (0:1). Эффьонг, 14 (1:1). К.Мартин, 53 (1:2). Снодграсс, 61 - с пенальти (1:3). Ст.Флетчер, 78 (1:4). Снодграсс, 84 (1:5).

Мальта: Хогг, Каруана, Аджус, Борг, Шиклуна (Камиллери, 79), Фенек, Зерафа, Гамбин, Шембри (Бриффа, 66), Шиберрас, Эффьонг (Мифсуд, 89).

Шотландия: Маршалл, Хэнли, Р.Мартин, Робертсон, Патерсон, Д.Флетчер, Снодграсс, Бэннан, Ритчи (Анья, 86), Берк (Форрест, 66), К.Мартин (Ст.Флетчер, 68).

Предупреждения: Фенек, 56. Эффьонг, 62.

Удаления: Каруана, 59. Гамбин, 90+1.

Судья: Арановский (Украина).

4 сентября. Та Кали.