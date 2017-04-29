Известный музыкант Сергей Шнуров сравнил стадион "Санкт-Петербург" со Звездой Смерти из франшизы "Звездные войны". Арена возводилась с 2007 по 2016 год, стоимость строительства составила более 40 миллиардов рублей. 22 апреля состоялась первая официальная игра на арене – "Зенит" в рамках 24-го тура чемпионата России принимал "Урал"​ (2:0).

– Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею Звезды Смерти, ее верхнюю часть, из "Звездных войн", – цитирует rt.com Шнурова. – Под землей там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем.

"Санкт-Петербург" примет три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.