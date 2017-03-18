Шевченко огласил состав Украины на матч против Хорватии

Стал известен окончательный состав сборной Украины на матч отбора ЧМ-2018 против Хорватии. Главный тренер Андрей Шевченко вызвал 27 игроков.

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба – "Шахтер"), Денис Бойко ("Малага");

Защитники: Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Николай Морозюк ("Динамо" К), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все – "Шахтер"), Николай Матвиенко ("Карпаты");

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все – "Динамо" К), Руслан Ротань ("Днепр"), Иван Петряк ("Заря"), Александр Зинченко (ПСВ, Голландия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия);

Нападающие: Артем Беседин ("Динамо" К), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция).