18:13 25 августа | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Шевченко не вызвал в сборную Украины ни одного игрока из РФПЛ

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии. В него вошли нападающий Евгений Селезнев и защитник Богдан Бутко, в минувшем сезоне выступавшие за "Кубань" и "Амкар" соответственно. Из действующих игроков клубов из РФПЛ в списке Шевченко никого нет. Встреча пройдет 5 сентября в Киеве.

вратари Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба – "Шахтер"), Денис Бойко ("Бешикташ", Турция);

защитники Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все – "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Павел Ксенз ("Карпаты ") Эдуард Соболь ("Заря");

полузащитники Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка. Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Александр Караваев, Иван Петряк (оба – "Заря"), Евгений Коноплянка ("Севилья", Испания), Роман Безус ("Сент-Трюйден", Бельгия), Владлен Юрченко ("Байер" Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция);

нападающие Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Евгений Селезнев ("Шахтер"), Артем Довбик, Денис Баланюк (оба – "Днепр"), Андрей Ярмоленко ("Динамо").

Дополнительная информация

http://www.ffu.org.ua/ukr/teams/teams_main/15474/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Brodyaga

Михалик

23:45 25 августа

crazysun78

вот гады... черчесов тоже от вас никого не вызовет!!.. .))))

20:01 25 августа

Tupac Shakur

RW.irk //////////////////////// В Анжи играет Будковский. На последнем Евро он был в заявке

19:25 25 августа

RW.irk

А кто в РФПЛ сейчас остался-то хоть?))

18:33 25 августа

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