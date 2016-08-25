Шевченко не вызвал в сборную Украины ни одного игрока из РФПЛ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии. В него вошли нападающий Евгений Селезнев и защитник Богдан Бутко, в минувшем сезоне выступавшие за "Кубань" и "Амкар" соответственно. Из действующих игроков клубов из РФПЛ в списке Шевченко никого нет. Встреча пройдет 5 сентября в Киеве.
вратари Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба – "Шахтер"), Денис Бойко ("Бешикташ", Турция);
защитники Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все – "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Павел Ксенз ("Карпаты ") Эдуард Соболь ("Заря");
полузащитники Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка. Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Александр Караваев, Иван Петряк (оба – "Заря"), Евгений Коноплянка ("Севилья", Испания), Роман Безус ("Сент-Трюйден", Бельгия), Владлен Юрченко ("Байер" Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция);
нападающие Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Евгений Селезнев ("Шахтер"), Артем Довбик, Денис Баланюк (оба – "Днепр"), Андрей Ярмоленко ("Динамо").
Brodyaga
Михалик
23:45 25 августа
crazysun78
вот гады... черчесов тоже от вас никого не вызовет!!.. .))))
20:01 25 августа
Tupac Shakur
RW.irk //////////////////////// В Анжи играет Будковский. На последнем Евро он был в заявке
19:25 25 августа
RW.irk
А кто в РФПЛ сейчас остался-то хоть?))
18:33 25 августа