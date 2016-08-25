Шевченко не вызвал в сборную Украины ни одного игрока из РФПЛ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии. В него вошли нападающий Евгений Селезнев и защитник Богдан Бутко, в минувшем сезоне выступавшие за "Кубань" и "Амкар" соответственно. Из действующих игроков клубов из РФПЛ в списке Шевченко никого нет. Встреча пройдет 5 сентября в Киеве.

вратари Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба – "Шахтер"), Денис Бойко ("Бешикташ", Турция);

защитники Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все – "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Павел Ксенз ("Карпаты ") Эдуард Соболь ("Заря");

полузащитники Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка. Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Александр Караваев, Иван Петряк (оба – "Заря"), Евгений Коноплянка ("Севилья", Испания), Роман Безус ("Сент-Трюйден", Бельгия), Владлен Юрченко ("Байер" Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция);