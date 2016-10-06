Шевченко, Лопетеги и Дешам - в символической сборной УЕФА тренеров национальных команд

УЕФА составил символическую сборную из тренеров, которые сейчас возглавляют сборные, а в прошлом были известными игроками. Отметим, что трое из членов этой сборной тренируют не те сборные, за которые выступали.

Вот как выглядит полностью эта символическая сборная: Хулен Лопетеги (Испания) – Данни Блинд (Голландия), Гарет Саутгейт (Англия), Фатих Терим (Турция), Ларс Ольсен (Дания, тренирует Фарерские острова) – Гордон Стракан (Шотландия), Дидье Дешам (Франция), Роберт Просинечки (Хорватия, тренирует Азербайджан), Мартин О’Нилл (Северная Ирландия, тренирует Ирландию) – Андрей Шевченко (Украина), Марьян Пахарь (Латвия).