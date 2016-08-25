Шанцев потребовал ускорить работы по кровле стадиона "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил, что работы по кровле стадиона "Нижний Новгород", который возводится к чемпионату мира 2018 года, нужно ускорить. По его словам, до конца года она должна быть смонтирована.

- Мы обсуждали ускорение работ по кровле. Надо до конца этого года четко смонтировать ее силовой каркас, это главное, потому что основные бетонные работы уже выполнены, - цитирует ТАСС Шанцева. - Первые сборные конструкции кровли подняли наверх и установили, еще надо 16 таких поднять. Для того, чтобы понять, насколько сложная эта работа, сравните: общий вес будет 10 тысяч тонн, а, к примеру, Эйфелева башня весит 7,5 тысячи тонн.