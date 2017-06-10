Северная Ирландия на 92-й минуте вырвала победу над Азербайджаном

В группе C отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России, прошел один матч. Сборная Северной Ирландии победила Азербайджан со счетом 1:0. Единственный гол на 92-й минуте забил полузащитник Даллас Стюарт.

Северная Ирландия осталась на второй строчке в турнирной таблице группы C, набрав 13 очков. Азербайджанцы занимают четвертое место, имея в активе семь баллов.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа C

Азербайджан – Северная Ирландия – 0:1 (0:0)

Гол: Даллас, 90+2.

Азербайджан: Агаев, Пашаев, Садыгов, Б.Гусейнов, Медведев, Дж.Гусейнов, Гараев, Ришард Алмейда, Исмаилов (Амиргулиев, 84), Шейдаев (Абдуллаев, 90), Назаров (Алескеров, 77).

Северная Ирландия: Макговерн, Хьюз, Эванс, Маколи (Макгинн, 25. Ходсон, 86), Маклафлин, Дэйвис, Брант, Магеннис, Норвуд, Даллас, Бойс (Лафферти, 77).

Предупреждения: Медведев, 56. Дж.Гусейнов, 57. Гараев, 66. Магеннис, 73. Дэйвис, 80.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

10 июня. Баку. Стадион имени Тофика Бахрамова.