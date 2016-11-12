01:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Серж Гнабри: "Рад хет-трику за сборную Германии"

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Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри, ставший автором хет-трика в матче отборочного турнира чемпионата мира с Сан-Марино (8:0), выразил удовлетворение результатом встречи и своим выступлением. 21-летний хавбек дебютировал в составе национальной команды. Отметим, что предыдущий хет-трик дебютанта немецкой команды в исполнении Дитера Мюллера состоялся ровно 40 лет назад.

– Я очень рад хет-трику, – приводит Tmw слова Гнабри. – Не обошлось и без удачи. В последнее время мне было тяжело, но эти голы добавят уверенности в себе.

 
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