Серхио Рамос: "Критики? Я закрою им рты"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос, заработавший пенальти в собственные ворота в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии (1:1), отметил, что каждый человек может совершить ошибку. По его словам, в игре команды есть позитивные сдвиги по сравнению с Euro-2016.

- Те, кто критикует меня сейчас, должны сначала посмотреть на себя, - приводит Marca слова Рамоса. - В конце концов я закрою им рты. Любой человек может допустить ошибку, даже Буффон. Разница только в том, что в Италии ему аплодируют, а в Испании нас освистывают. Считаю, что мы вернули философию своей игры и должны быть довольны теми изменениями, которые произошли с командой.