Серхио Бускетс: "С Лопетеги мы больше работаем над тактикой, чем с дель Боске"

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс рад тому, как команда заиграла под руководством нового наставника Хулена Лопетеги. После Euro-2016 этот специалист сменил Висенте дель Боске.

– Система у них более-менее одинаковая, но с Лопетеги мы больше работаем над тактикой, – цитирует AS Бускетса. – Состав практически не изменился. Но начался новый цикл с новым тренером, новыми идеями. Матчи в сентябре вселили в нас надежду, показали признаки игры, которая приводила нас раньше к победам. Надеюсь, мы это подтвердим в следующих матчах.