Серхио Агуэро: "В сборной мне иногда кажется, что я плохой игрок"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что в сборной Аргентины чувствует себя неуверенно. Он выразил разочарование поражением от Парагвая (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

– Дела идут не так, как нам хотелось бы, – цитирует Ole Агуэро. – Я не забил пенальти, это был не мой день. Иногда мне кажется, что я плохой игрок. Но такого ощущения нет в клубе. Постараюсь сделать все, чтобы добиться успеха со сборной. Думаю, нам удастся все изменить, потому что мы все работаем над этим.