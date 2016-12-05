17:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сергей Светлаков стал послом ЧМ-2018

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Известный актер и ведущий Сергей Светлаков стал федеральным послом чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Об этом было объявлено на праздновании Международного дня волонтера на территории ВДНХ. Ранее федеральными послами турнира стали вице-президент РФС Никита Симонян, вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, экс-капитан национальной команды Алексей Смертин, пианист Денис Мацуев и хоккеист сборной России Александр Овечкин.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3842909

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vizioso

Ивана Дулина, значит, послом? Хорошо ещё - в думе не знают. А то б наверняка проверку учредили на соответствие законам РФ.

17:59

честный человечишко

И так-то шутник - не очень, а эта его шутка - вообще самая слабая(()

17:58

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