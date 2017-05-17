Сергей Собянин: "Завершили монтаж кресел в "Лужниках"

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении монтажа кресел в спорткомплексе "Лужники". По его мнению, хороший обзор поля будет из любой точки стадиона, на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018.

"Завершили монтаж кресел в спорткомплексе "Лужники". Всего 81 тысяча мест, 300 для маломобильных зрителей. Будет хороший обзор поля с любой точки", - написал Собянин в своем Твиттере.