14:59 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сергей Собянин: "Завершили монтаж кресел в "Лужниках"

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении монтажа кресел в спорткомплексе "Лужники". По его мнению, хороший обзор поля будет из любой точки стадиона, на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018.

"Завершили монтаж кресел в спорткомплексе "Лужники". Всего 81 тысяча мест, 300 для маломобильных зрителей. Будет хороший обзор поля с любой точки", - написал Собянин в своем Твиттере.

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