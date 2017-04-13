Сергей Собянин: "Спортивная инфраструктура ЧМ-2018 в Москве будет готова в срок и качественно"

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что инфраструктура чемпионата мира-2018 в столице будет готова в срок. В Москве матчи турнира примут две арены - "Лужники" и "Открытие Арена".

- Точное количество приезжих угадать сложно, потому что это не только туристы из дальнего зарубежья, но это и большое количество россиян: жителей Подмосковья и других регионов, - цитирует mskagency.ru Собянина. - По крайней мере, точно можно сказать, что это будут сотни тысяч людей. И для этого мы готовимся по ряду направлений. Это спортивная инфраструктура. Слава богу, есть уже на сегодняшний день один стадион "Спартака", построенный за частные деньги, и заканчиваем строительство "Лужников". Со спортивной инфраструктурой вообще сомнений нет. Она будет подготовлена в сроки и качественно.

Мэр также подчеркнул, что транспортная система справится с повышенной нагрузкой во время ЧМ-2018.

- Мы ввели еще одну станцию метро возле стадиона "Спартак", ввели станцию МЦК возле "Лужников", поэтому дополнительная инфраструктура к конкретным привязкам, к стадионам, сделана, - заявил Собянин. - Плюс к тому, как вы знаете, в целом вообще идет активное развитие транспорта в городе, инфраструктуры, в том числе аэропортовой инфраструктуры, поэтому здесь тоже сомнений нет - мы справимся.

И мы вводим большое количество нового гостиничного фонда. Так что я думаю, что всем хватит места, и сделаем все, чтобы и гости, и москвичи чувствовали в этот непростой достаточно период себя комфортно.