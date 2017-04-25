Сергей Собянин: "Системы ЧМ-2018 и Кубка конфедераций создаются с учетом максимально строгих требований безопасности"

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что столица при подготовке к чемпионату мира-2018 и Кубку конфедераций-2017 готовится с учетом всех мер безопасности. Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля, в Москве на "Открытие Арене" состоятся три матча группового турнира и поединок за третье место. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля также на "Открытие Арене" (четыре игры группового турнира и встреча 1/8 финала) и "Лужниках" (четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал).

- Если говорить кратко, то все системы, задействованные для проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций, создаются с учетом максимально строгих требований безопасности, - цитирует ria.ru Собянина. - Это касается и аккредитации болельщиков, и допуска на стадионы, и работы общественного транспорта, и гостиниц, и "Скорой помощи".

При этом не должно складываться впечатление, что все ресурсы будут брошены на спортивные объекты, а другие районы – полностью оголены. Будет ровно наоборот. Специальные мероприятия по обеспечению безопасности спортивных объектов дополнят работу московской полиции, спецслужб, народной дружины, пожарных и других структур, которые в ежедневном режиме обеспечивают безопасность москвичей и гостей столицы.