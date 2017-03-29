Сергей Собянин: "Реконструкция стадиона "Лужники" почти завершена"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкция стадиона "Лужники" в столице практически завершена. Он добавил, что кроме главной арены необходимо будет построить 19 сооружений для проведения чемпионата мира, восемь построено, остальные находятся в высокой степени готовности.

- В "Лужниках" выполнена большая часть работ по реконструкции самого стадиона, главной арены, - цитирует ТАСС Собянина. - Здесь смонтированы свет, звук и даже зеленая трава с помощью специальных технологий за зиму укрепила свою корневую систему, здесь даже можно играть в футбол. Заканчиваются отделочные и пуско-наладочные работы. Нет никаких сомнений, что "Лужники" будут сданы в срок.

В "Лужниках" продолжает идти благоустройство, которое до конца лета будет завершено. Все будет сделано в срок и, надеюсь, качественно.