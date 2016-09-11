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Сергей Собянин: "Реконструкция "Лужников" завершится в начале 2017 года"

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" отметил, что реконструкция стадиона "Лужники" завершится в начале следующего года. Причем на этом работы на арене не прекратятся.

– Трава (на футбольном поле) уже всходит, осталось расставить сиденья. Думаю, что в начале следующего года мы полностью сдадим стадион, – приводит ТАСС слова Собянина. – "Лужники" – огромная спортивная стройка. Помимо футбольного стадиона – центральной арены – здесь строится огромный плавательный комплекс с дорожками на 50 и 25 метров, аквапарк – то есть большой водный комплекс. Кроме того, здесь появится дворец художественной гимнастики, Ледовый и теннисный дворец и целый ряд крупных объектов.

От стадиона осталась одна оболочка и она не упрощает, а усложняет строительство. Пришлось, по сути дела, вдоль этой оболочки строить, укреплять металлоконструкциями и выстраивать новую чашу стадиона на 80 тыс. посадочных мест, отвечающей требовательным взысканиям и ФИФА, и мирового футбольного и спортивного сообщества. Он обошелся нам в разы меньше, чем такие же аналоги за рубежом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3612979

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