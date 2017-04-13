23:50 13 апреля | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сергей Собянин: "Призывы отобрать ЧМ-2018 у России никак не повлияют на его проведение"

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что призывы отобрать у России чемпионат мира-2018 не должны повлиять на его проведение. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

- Я думаю, что политические спекуляции и спорт несовместимы, - цитирует "Интерфакс" Собянина. - Я считаю, что хватит здравого смысла, и эти призывы никак не повлияют, не скажутся на проведении мероприятия.

Дополнительная информация

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=824131&sec=1668

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vittorio-049

Еще один эксперт футбольный появился :) :) :) :) Никто своей непосредственной работой не занимается!!! Порядок во дворах и на улицах наводить нужно, а не светиться каждый день по несколько раз на ТВ Про спорт вообще забыть!!!!! РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ !!!!!

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