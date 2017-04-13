Сергей Собянин: "Призывы отобрать ЧМ-2018 у России никак не повлияют на его проведение"

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что призывы отобрать у России чемпионат мира-2018 не должны повлиять на его проведение. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

- Я думаю, что политические спекуляции и спорт несовместимы, - цитирует "Интерфакс" Собянина. - Я считаю, что хватит здравого смысла, и эти призывы никак не повлияют, не скажутся на проведении мероприятия.