Сергей Собянин: "Газон "Лужников" - уникальный "пирог" из дренажа, обогрева, полива"

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился впечатлениями от посещения "Лужников". Градоначальник опробовал газон стадиона, нанеся удар по мячу.

"На стадионе "Лужники" уже зеленая трава. Здесь закончили создание натурального травяного газона на футбольном поле. Это уникальный полутораметровый "пирог" из систем дренажа, обогрева, полива и так далее", - написал Собянин на странице в Instagram.

"Лужники" проходят реконструкцию к ЧМ-2018. На них пройдут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.