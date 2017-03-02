Сергей Семак: "ЧМ-2018 - шанс показать, что в России не все так плохо, как пишут в западных СМИ"

Главный тренер "Уфы" и посол чемпионата мира-2018 Сергей Семак выразил уверенность, что турнир является хорошей возможностью продемонстрировать, что ситуация в России не так плоха, как утверждают некоторые иностранные журналисты. Также специалист выразил уверенность, что к Кубку конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля, Россия почти готова.

- Я считаю, что к Кубку конфедераций мы готовы на 99 процентов, - цитирует welcome2018.com. - А что касается чемпионата мира, то, конечно, здесь работы больше. Хотя уже есть города, которые почти готовы к турниру, несмотря на то что до этого события еще больше года.

Убежден, каждому городу есть что показать. Тут очень важен правильный прием. Но в этом я уж точно не сомневаюсь: волонтерское движение у нас сильное. У меня, кстати, старший сын хочет стать волонтером ЧМ-2018. Думаю, он получит колоссальный опыт.

На мой взгляд, чемпионат мира по футболу – это, конечно, подарок нашей стране, особенно с точки зрения улучшения инфраструктуры. И у нас есть шанс показать, что в России не все так плохо, как пишут в некоторых западных СМИ, а очень даже хорошо.