10:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сергей Рыжиков: "ЧМ-2018 будет одним из лучших, я даже не сомневаюсь"

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Вратарь "Рубина", посол чемпионата мира-2018 Сергей Рыжиков выразил уверенность, что Россия успешно справится с проведением турнира. Также голкипер заявил, что деятельность посла не отвлекает его от футбола. 

- Когда я узнал, что чемпионат мира по футболу будет проходить в России, гордость была за всех, - цитирует welcome2018.com Рыжикова. - И за страну, и за наших представителей, которые презентовали программу ЧМ-2018. Это было безмерное счастье, правда. Ведь в России, да и в Советском Союзе ни чемпионат Европы, ни чемпионат мира не проводился. И я искренне не понимал этой несправедливости. Мы достойная страна. И чемпионат мира будет одним из лучших, в этом даже не сомневаюсь. Кто-то отдавал пальму первенства Англии или Америке. Но, кстати, в моем окружении все верили, что чемпионат мира будет проходить именно в нашей стране.

Быть послом для меня – безусловная честь. Я очень удивился, когда меня назначили. Столько достойных людей в Казани, которые могли бы стать представителями ЧМ-2018. И из этого числа выбрали меня. Это счастье!

Как посол я принимаю участие в мероприятиях, активно продвигаю ЧМ-2018 в социальных сетях. И, конечно, знакомлю жителей России и мира с Казанью, делюсь полезной информацией о приближающемся Кубке конфедераций-2017. К чемпионату мира работы будет еще больше. Вот многие спрашивают, а не будет ли это отвлекать от футбольной жизни? Нет! Ни в коем случае. Я к этому готов. 

О работе наших волонтеров беспокоиться не нужно. Столько положительного о волонтерах я слышал после Олимпиады в Сочи. Наши волонтеры одни из лучших в мире, это подтверждали все, кто побывал на Олимпийских играх. У нас колоссальный опыт, мы точно не ударим в грязь лицом!

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/moya-babushka-budet-smotret-chempionat-mira-po-futbolu/

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