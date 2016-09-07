08:59 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сергей Кривец: "Надеюсь, ничья с Францией послужит импульсом к будущим успехам сборной Белоруссии"

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Полузащитник сборной Белоруссии Сергей Кривец не считает, что белорусы должны быть рады ничьей с Францией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:0). Тем не менее расстраиваться такому результату тоже не стоит, так как сборная Франции - сильная команда.

- Почему у игроков сборной Белоруссии должно быть на лице счастье? - цитирует "Прессбол" Кривца. - Все-таки прежде уже удавалось побеждать команду Франции.

- То есть расстроены?

- Тоже нет. Все-таки это топ-команда, которая была мотивирована и хотела взять три очка. Скорее, результат удовлетворительный. Безусловно, неплохое начало. Надеюсь, оно послужит импульсом к будущим успехам. И атакуют, и обороняются все, кто находится на поле. Неправильно здесь называть кого-то одного, благодаря кому мы сыграли "на ноль". Есть заслуга всей команды. Безусловно, Андрей Горбунов отличными действиями придавал уверенности.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/242883

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