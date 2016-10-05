Сергей Кирьяков: "Все юношеские сборные России живут ЧМ-2018"

Главный тренер юношеской сборной России для игроков не старше 17 лет Сергей Кирьяков отметил, что чемпионат мира-2018 является хорошим стимулом для его подопечных. Турнир пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

- Все юношеские сборные живут этим чемпионатом мира, - цитирует welcome2018.com Кирьякова. - Чувствуется, что у молодых ребят есть огромное желание прогрессировать в том числе и благодаря мыслям об этом турнире. Понятно, что в силу возраста, они вряд ли смогут выйти на поле составе сборной России в 2018 году, но все парни стремятся вырасти в профессиональных игроков и как можно скорее попасть в основную команду страны.