00:18 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сергей Кирьяков: "Все юношеские сборные России живут ЧМ-2018"

0
0
0

Главный тренер юношеской сборной России для игроков не старше 17 лет Сергей Кирьяков отметил, что чемпионат мира-2018 является хорошим стимулом для его подопечных. Турнир пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

- Все юношеские сборные живут этим чемпионатом мира, - цитирует welcome2018.com Кирьякова. - Чувствуется, что у молодых ребят есть огромное желание прогрессировать в том числе и благодаря мыслям об этом турнире. Понятно, что в силу возраста, они вряд ли смогут выйти на поле составе сборной России в 2018 году, но все парни стремятся вырасти в профессиональных игроков и как можно скорее попасть в основную команду страны.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/71257/

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ