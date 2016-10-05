Сергей Горлукович: "Благодаря ЧМ-2018 в России поднимется футбольная инфраструктура"

Бывший защитник сборных СССР, СНГ и России, олимпийский чемпион-1988, Сергей Горлукович выразил мнение, что проведение чемпионата мира-2018 поможет развитию футбола в стране. Турнир пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

- Раньше была большая конкуренция за попадание в заявку национальной команды, - цитирует welcome2018.com Горлуковича. - Это честь и большой успех для любого профессионального игрока – представлять свою страну на чемпионате мира. Некоторые великие футболисты, звезды мирового спорта, на протяжении своей карьеры так ни разу и не смогли сыграть на этом турнире. Чемпионат мира – это номер один, главные соревнования в карьере каждого игрока. Для меня важно, что следующее мировое первенство пройдет в России. В первую очередь, потому что благодаря чемпионату мира поднимется футбольная инфраструктура – построят новые стадионы, футбольные базы и тренировочные площадки.