Сергей Белоголовцев: "Я – олицетворение русского болельщика, который ругается в Facebook"

Сегодня в Москве состоялось представление послов чемпионата мира–2018. Среди них известный актер и телеведущий Сергей Белоголовцев.

- Для меня это неожиданная и приятная роль. Возможно, я являюсь олицетворением простого русского болельщика, который в Facebook ругается, но все равно продолжает болеть. Будем стараться продвигать чемпионат мира–2018, ведь это большое не только спортивное, но и культурное событие. Нужно показать, что мы гостеприимны.

Честно, я пока не понял до конца своих функций. Наверное, я буду участвовать в различных мероприятиях, общаться со спортсменами. Я готов к любым действиям, которые будут направлены на то, чтобы наш чемпионат стал лучшим. Россия умеет создавать спортивные события. (Любовь КОНЯЕВА)