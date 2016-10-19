21:01 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сергей Белоголовцев: "Я – олицетворение русского болельщика, который ругается в Facebook"

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Сегодня в Москве состоялось представление послов чемпионата мира–2018. Среди них известный актер и телеведущий Сергей Белоголовцев.

- Для меня это неожиданная и приятная роль. Возможно, я являюсь олицетворением простого русского болельщика, который в Facebook ругается, но все равно продолжает болеть. Будем стараться продвигать чемпионат мира–2018, ведь это большое не только спортивное, но и культурное событие. Нужно показать, что мы гостеприимны.

Честно, я пока не понял до конца своих функций. Наверное, я буду участвовать в различных мероприятиях, общаться со спортсменами. Я готов к любым действиям, которые будут направлены на то, чтобы наш чемпионат стал лучшим. Россия умеет создавать спортивные события. (Любовь КОНЯЕВА)

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