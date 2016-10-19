Сергей Белоголовцев: "Нужно так поддерживать нашу сборную, чтобы она дошла до финала"

Популярный телеведущий и актер Сергей Белоголовцев на представлении послов чемпионата мира в России, которое сегодня состоялось в Лужниках, отметил, что во время чемпионата мира нужно забыть межклубные распри и перестать ругаться на трибунах.

– Мы все – поклонники разных клубов. Вы как болельщик со стажем как считаете, что надо всем болельщикам и как необходимо готовиться к чемпионату мира-2018?

– Нам надо забыть межклубные распри. Не только болельщикам московских клубов. Всем надо побрататься, обняться и можно приходить на матчи в майках наших клубов. Это не помешает дружить. Надо хорошо болеть. Надо повысить уровень культуры, перестать ругаться с трибун нелицеприятными словами, учить иностранные языки, чтобы помогать болельщикам других стран. Третье пожелание: надо так поддерживать нашу сборную, чтобы она дошла до финала, чтобы ребята забивали мячи, как волки. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)