Сербы без Тошича обыграли Австрию, Турция уступила Исландии в отборе ЧМ-2018

Сборная Сербии на своем поле одолела Австрию (3:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Дублем отметился Александар Митрович, решающий мяч на счету Душана Тадича. Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич остался в запасе хозяев. Подопечные Славолюба Муслина возглавили группу D, австрийцы опустились на четвертую строчку.

Ирландия на выезде нанесла поражение Молдавии – 3:1. Дубль на счету Джеймса Макклина. Защитник "Кубани" Игорь Армаш вышел в старте хозяев, но был заменен уже на 36-й минуте на бывшего игрока "Химок", "Кубани" и "Сибири" Виктора Головатенко. Хавбек "Ростова" Александр Гацкан провел на поле все 90 минут, получил желтую карточку и отметился результативной передачей. Игрок "Сибири" Евгений Чеботару вышел на замену на 61-й минуте. В поединке также приняли Николай Каланча (экс-"Крылья Советов"), Виталий Бордиян (экс-"Волга") и Евгений Сидоренко (экс-"Томь" и "Химик"). Ирландцы поднялись на второе место в группе D, подопечные Игоря Добровольского идут последними.

В другом поединке Исландия дома победила Турцию – 2:0. Экс-защитник "Краснодара" Рагнар Сигурдссон провел на поле весь матч. Как и бывший игрок ЦСКА Джанер Эркин, выступающий за гостей. Исландцы вышли на второе место в группе I, турки идут четвертыми, не одержав ни одной победы в отборе.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Сербия – Австрия – 3:2 (2:1)

Голы: А.Митрович, 6 (1:0). Забитцер, 16 (1:1). А.Митрович, 23 (2:1). Янко, 62 (2:2). Тадич, 74 (3:2).

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Рукавина (Максимович, 89), Настасич, С.Митрович, Фейса, Миливоевич, Костич (Катаи, 65), Тадич, А.Митрович (Гудель, 77).

Австрия: Езджан, Кляйн, Драгович (Предль, 71), Хинтереггер, Виммер, Юнузович (Шепф, 63), Баумгартлингер (Ильзанкер, 58), Алаба, Янко, Арнаутович, Забитцер.

Предупреждения: Миливоевич, 37. Баумгартлингер, 39. Тадич, 39. Ильзанкер, 77. Коларов, 80.

ч: Эрикссон (Швеция).

9 октября. Белград. Стадион "Райко Митич".

Молдавия – Ирландия – 1:3 (1:1)

Голы: Лонг, 2 (0:1). Бугаев, 45+1 (1:1). Макклин, 69 (1:2). Макклин, 76 (1:3).

Молдавия: Каланча, Бордиян, Армаш (Головатенко, 36), Болохан, Посмак, Гацкан, Бугаев, Кожокарь, Дедов, Андроник (Сидоренко, 83), Засавицки (Чеботару, 61).

Ирландия: Рэндолф, Кларк, Уорд, Коулман, Даффи, Хулахан (О`Кейн, 86), Уилан, Маккарти (Мейлер, 80), Макклин, Лонг (О`Дауда, 63), Уолтерс.

Предупреждения: Коулман, 50. Кожокарь, 80. Бугаев, 88. Гацкан, 90. Уолтерс, 90. Дедов, 90.

Судья: Кехлет (Дания).

9 октября. Кишинев. Стадион "Зимбру".

Группа I

Исландия – Турция – 2:0 (2:0)

Голы: Емер Топрак, 42 - в свои ворота (1:0). Финнбогасон, 44 (2:0).

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Т.Бьяднасон (Магнуссон, 85), Р.Сигурдссон, Скуласон, Б.Бьяднасон, Ауднасон, Г.Сигурдссон, Гвюдмундссон, Финнбогасон (Кьяртанссон, 67), Бедварссон (Сигурдарсон, 61).

Турция: Волкан Бабаджан, Джанер Эркин, Емер Топрак, Айхан, Шенер, Мехмет Топал, Ясин Озтекин (Дженк, 59), Волкан Шен (Мевлют Эрдинч, 66), Озан (Толга Джигерджи, 43), Хакан Чалханоглу, Эмре Мор.

Предупреждения: Б.Бьяднасон, 38. Волкан Шен, 40. Эмре Мор, 53. Т.Бьяднасон, 76.

Судья: Клаттенбург (Англия).

9 октября. Рейкьявик. Стадион Laugardalsvollur.