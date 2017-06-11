Сербия сыграла вничью с Уэльсом и осталась лидером группы

Сборная Сербии на своем поле сыграла вничью с Уэльсом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 1:1. Валлийцы открыли счет на 35-й минуте матча усилиями Аарона Рэмси. Ответный гол забил Алекасндр Митрович во втором тайме.

Этот результат позволил сербам остаться во главе группы после шестого тура. На счету команды 12 очков, как и у Ирландии. В активе Уэльса и Австрии по 8 баллов.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Сербия - Уэльс - 1:1 (0:1)

Голы: Рэмси, 35 - с пенальти (0:1). Митрович, 74 (1:1).

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Рукавина, Вукович, Настасич, Матич, Миливоевич (Гудель, 63), Костич (Прийович, 67), Тадич, Митрович.

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс, Честер, Ричардс, Дэйвис, Ледли, Эдвардс (Хувс, 73), Рэмси, Аллен, Воукс (Лоуренс, 85).

Предупреждения: Стойкович, 33. Миливоевич, 35. Аллен, 57. Ричардс, 71. Матич, 90+1.

Судья: Мануэл Де Соуза Невеш (Португалия).

11 июня. Белград. Стадион "Rajko Mitic Stadium".