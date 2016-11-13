Сербия спаслась от поражения в матче с Уэльсом в отборе ЧМ-2018

Сборная Сербии вырвала ничью в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уэльса (1:1). Хозяева открыли счет в первом тайме – отличился Гарет Бэйл. Но от поражения сербов спас гол Александра Митровича на 86-й минуте.

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич остался в запасе гостей. Сербия осталась на втором месте в группе D и на два очка отстает от лидирующей Ирландии. Уэльс занимает третью позицию.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Уэльс – Сербия – 1:1 (1:0)

Голы: Бэйл, 30 (1:0). Митрович, 86 (1:1).

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс, Честер, Тэйлор, Ледли (Эдвардс, 84), Рэмси, Аллен, Бэйл, Воукс, Робсон-Кану (Лоуренс, 68).

Сербия: Стойкович, Иванович, Рукавина, Обрадович, Настасич, Максимович, Матич, Миливоевич, Костич (Катаи, 70), Тадич, Митрович (Гудель, 88).

Предупреждения: Бэйл, 35. Настасич, 45+1. Аллен, 54. Ледли, 69. Стойкович, 88. Уильямс, 90. Катаи, 90.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

12 ноября. Кардифф. Стадион Cardiff City Stadium.