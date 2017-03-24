Сербия обыграла Грузию, Турция сильнее Финляндии

Сборная Сербии на выезде обыграла Грузию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 3:1. Голы в составе гостей забивали Душан Тадич, Александр Митрович и Мият Гачинович. Сербы возглавили турнирную таблицу группы D, опережая на одно очко Ирландию, которой сегодня играть с Уэльсом.

В еще одном поединке Турция одержала победу над Финляндией - 2:0. Дублем в этой встрече отличился нападающий "Бешикташа" Тосун Дженк. Турки в турнирной таблице своей группы сравнялись с Украиной по набранным очкам. У команд по 8 очков, но у украинцев еще есть игра в запасе.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Грузия - Сербия - 1:3 (1:1)

Голы: Качарава, 6 (1:0). Тадич, 45 - с пенальти (1:1). Митрович, 64 (1:2). Гачинович, 86 (1:3).

Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе (Арабидзе, 70), Канкава, Ананидзе, Квеквескири, Казаишвили (Квилитая, 83), Гвилия (Джигаури, 90), Качарава.

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Рукавина, Обрадович (Вукович, 46), Максимович, Матич, Миливоевич, Костич (Гачинович, 81), Тадич, Митрович (Гудель, 71).

Предупреждения: Канкава, 43. Какабадзе, 45.

Судья: Цвайер (Германия).

24 марта. Тбилиси. Стадион "Boris Paichadze".

Группа I

Турция - Финляндия - 2:0 (2:0)

Голы: Дженк, 9 (1:0). Дженк, 13 (2:0).

Турция: Волкан Бабаджан, Гекхан Генюл, Емер Топрак, Исмаил, Арда Туран, Мехмет Топал, Сельчук Инан, Волкан Шен, Юнус Малли (Окай Йокушлу, 63), Олджай (Эмре Мор, 72), Дженк (Энес Юнал, 84).

Финляндия: Градецки, Мойсандер, Аркивуо, Уронен, Араюри, Хетемай, Маттила (Ягуби, 67), Ринг (Форселль, 84), Лод, Пукки, Похьянпало (Маркканен, 72).

Предупреждения: Араюри, 38. Маттила, 43. Пукки, 68. Ринг, 75. Сельчук Инан, 85. Уронен, 90+1.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

24 марта. Анталья. Стадион "Antalya Arena".