Сенатор США: "Россию должны лишить права принимать ЧМ-2018"

Американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что собирается направить в ФИФА письмо с требованием немедленно лишить Россию права принимать чемпионат мира-2018. Причиной Блюменталь называет участие России в войне в Сирии. По словам Блюменталя, Россия знает о военных преступлениях сирийского правительства, но не делает ничего, чтобы остановить их. В качестве примера Блюменталь привел химическую атаку в одной из провинций Сирии в начале апреля.

- Надеюсь, что мое письмо поможет выявить лучшее в членах ФИФА, - цитирует wtnh.com Блюменталя. - Но я готов предпринимать дальнейшие шаги при необходимости. Право проведения чемпионата мира - больше чем просто символический жест – это награда для России.